Kılıçdaroğlu, Bakan Koca ile görüştü

DHA

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin, CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca ise, gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini iletti." denildi.