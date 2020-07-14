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Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."