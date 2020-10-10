Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi.Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."