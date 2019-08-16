16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hacıbektaş'ta, 56'ncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından semah gösterisi yapıldı.
"BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖNCÜSÜ OLDU"
Etkinlikte konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hep birlikte Hacı Bektaş-ı Veli'yi anacaklarını belirterek, "İnsanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan Anadolu erenini anacağız. O dedi ki 'Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör'. O dedi ki 'En büyük servet ilimdir'. O dedi ki 'Çalışmadan geçinenler, bizden değildir'. O dedi ki 'En büyük keramet çalışmaktır'. Sevgili dostlar, çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarında bulunuyor. Yaşamı boyunca hakkı ve adaleti savunmuştur. O; barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. O, 72 milleti bir saymıştır" dedi.
Hacı Bektaş-ı Veli'nin, dergahında düşüncelerini anlatarak, yaygınlaşmasını sağladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Selçuklular dönemimde geldi ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ondan yardım alındı. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre, insan adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık olan bölümünün çoğunu Müslüman ülkeleri oluşturuyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Demokrasi, insan hakları, eğitim ve adalet gibi konularda Müslümanlar perişanlığı yaşıyor. İnşallah bunlar son bulur. Anadolu'yu bize yurt yapan bu gönül erenleridir. Hiç kimse unutmasın; aslanla ceylanı aynı kucakta buluşturan huzurdur. Anadolu'yu bize yurt yapan bütün erenlerimiz, mürşitlerimiz, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bize bu ülkede onurumuzla yaşama şansını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize teşekkür ediyorum."
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından 2019 yılı Dostluk ve Barış Ödülü, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na verildi.
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