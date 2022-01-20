Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.