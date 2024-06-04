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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu, Akar'a tazminat ödeyecek | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akara 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

        Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:51
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        Kılıçdaroğlu Akar'a tazminat ödeyecek
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak 2023'teki TBMM Grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Akar'ın avukatı, dava konusu beyanlarla müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, manevi zararın giderilmesini isterken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise beyanların ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu, hakaret içermediğini savundu.

        100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

        Hakim İbrahim Enes Çelik, davayı kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Kılıçdaroğlu'nun "kınanmasına" ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdiğini açıkladı.

        Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023'te partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

        Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun "kınanması" ve buna ilişkin kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanması da talep edilmişti.

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