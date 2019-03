CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afiye'deki tank palet fabrikasına ilişkin olarak, "O sözleşmeyi iptal et, vallahi billahi 50 milyon doları ben sana bulacağım. Katar sözleşmesini iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulmazsam ben siyaseti bırakacağım" dedi.



Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.

Arifiye'deki tank palet firması hakkında eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Bu fabrikayı Katar ordusuna neden peşkeş çekiyorsun dedim. Bizi terörist olarak suçluyorlar. Her türlü suçlamayı yapıyorlar. Ama bu ülkenin silah fabrikalarını savunmak sadece bana mı kalacak? Niye diğerleri de savunmuyor? Sen Suriyelilere 35 milyar dolar buluyorsun, 50 milyon dolar para yok. Niçin? Katar ordusuna veriyorum ben bunu. Bunun adı açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir. O sözleşmeyi iptal et, vallahi billahi 50 milyon doları ben sana bulacağım. Katar sözleşmesini iptal et, 50 milyon doları bir hafta içerisinde bulmazsam ben siyaseti bırakacağım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSPATLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak, "Niye yalan söylüyorsun. Burada bir mülkiyet devri yoktur. Varsa bir şey ispatla, ben her şeyi bırakmaya hazırım? Sen siyaseti bırakmaya hazır mısın?" ifadelerini kullanmıştı.



"OTOMOBİL ÜRETMEK SIRADAN BİR OLAY"



Yerli otomobil konusuna değinen CHP lideri şunları söyledi:



"Güney Kore'den önce bizim otomobilimiz vardı. Biliyor musunuz? Anadol marka. Bugün Güney Kore'nin dünya çapında 4-5 tane markası var, bizim bir markamız bile yok. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?"