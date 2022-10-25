Kılıç ve satırla saldıran avukat yakalandı!

İstanbul Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi'nde, 20 Ekim Perşembe saat 15.00 sıralarında, avukat Levent D. hukuk bürosunun olduğu apartmanda eline aldığı kılıç ve satırla bağırıp küfür etmeye başladı.

AA'da yer alan habere göre gürültü nedeniyle koridora çıkan meslektaşına saldıran Levent D, daha sonra sokağa yöneldi.

Sokaktaki insanları da tehdit eden Levent D, yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli Levent D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.