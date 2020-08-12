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Covid-19 salgını ile birlikte konut sektöründeki satışların hem yerli hem de yurt dışı müşteriler kapsamında durma noktasına geldiği bir dönemde, hükümetin açıkladığı kredi destek paketi sayesinde hareketlenen konut sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “Kampanya dönemine “Referans” markalı 4 projemiz olan Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi ile katıldık. Referans Kartal Tower’da Nisan 2020’de yaşam başlamış olup, hemen teslim hemen tapu avantajı ile kalan sınırlı sayıda daire satışlarımız devam etmektedir. İnşaatları hızla devam eden Referans Kartal Kordonboyu projemizin Ağustos 2020’de, Referans Bahçeşehir projemizin 2021 yılı içinde, Referans Başakşehir Vadi projemizin ise bu yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Kendi projelerimiz haricinde Beylikdüzü bölgesinde arsa sahibi olarak yer aldığımız, geliştiriciliğini ve müteahhitliğini sektörün diğer öncü firmalarının yaptığı Marmara Evleri 4 ve Prestij 5 Konakları projelerinde de kampanya döneminde satışlar başarılı biçimde devam etmektedir. Hükümetimizin ve sağlık bakanlığının sergilediği özverili, üstün çalışma gayreti ve erken alınan tedbirler neticesinde sağlanan başarı ile Türkiye, dünya çapında “salgın sürecinin en iyi yönetildiği ülke” konumuna ulaştı. Aynı şekilde ekonomi yönetimimiz de gerek salgın döneminde ekonominin tamamen durmasını engellemek ve gerekse salgın sonrası ekonominin çarklarının hızla dönmesini sağlayacak bir dizi kararı aralıksız biçimde devreye aldı. Yürütülen bu denli başarılı çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına, Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kampanya sürecinde telefon, mail vasıtasıyla toplam 15 bin 450 kişi ile iletişim sağladıklarını, satış ofislerini ise toplam bin 420 misafir ağırladıklarını belirten Kiler, "37,1 milyon TL’lik satış ve hasılat paylaşımı sözleşmesini tamamladıkl. 72,9 milyon TL’lik satış için kaparo alınmış banka ve sözleşme işlemleri devam etmektedir. Toplam 110 milyon TL’ye ulaşan satışlar sonrası, kampanya devamında yıl sonuna kadar toplam 400 milyon TL’lik satış hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi