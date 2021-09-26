Tarihi sinemada özel gösterim
Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Âkif' filmi için tarihi Atlas Sineması'nda özel gösterim yapıldı. Geceye film ekibinin yanı sıra siyaset dünyasından isimler de katıldı
Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yaptığı, Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı 'Âkif' için Tarihi Atlas Sineması'nda özel gösterim yapıldı. Gösterime film ekibinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Mehmet Âkif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı.
Gösterim öncesi bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan şöyle dedi; "Âkif için söylenecekler şeyler çok tabii. Âkif bu milletin ruhu, bu milletin aklı, bu milletin yeri geldi bedeni. Biz Âkif'in şahsında Türk milletini görüyoruz. Özellikle o zor dönemlerde insanımızın ruh halini, yaşadıklarının hissiyatını görüyoruz. İyi ki o var. İyi ki o hissiyatını kelimelere, şiirlere ve marşa aktarabildi. Dolayısıyla bizi millet yapan, vatan yapan, bizi bu bayrak altında toplayan değerleri Mehmet Âkif gibi bir şahsiyet üzerinden öğrenmek kıymetli, aktarmak kıymetli. İşte onun yaşadıklarını evlatlarımıza götürmenin yolu ve yöntemi sinema olsa gerek. Kültür Bakanlığımız hevesle işe destek oldu. Sayın Bakanımızın çok önemli katkıları oldu. Bu çerçevede ortaya güzel bir ürün çıktı. Çocuklarımız onları bir ders gibi algılıyor ama çocuklara hayatın içerisinden bir parça gibi hissettirmek lazım."
Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, yaptığı konuşmada "İnanın ben de şu an çok heyecanlıyım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bildiğiniz üzere bu yılı ‘Âkif Yılı' ilan etmesi sebebiyle milli şairimizin hayatını izlemek ve gençlere onun hayatını örnek olarak gösterip Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Milli Mücadele'ye katkısını seyretmenin heyecanı içerisindeyim. O sebeple bu güzel tarihi filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen ve Kültür Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir seyir olmasını diliyorum ve gençlerimize, milletimize hediye olarak iyi bir film olacağını düşünüyorum" dedi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu filmin hem Mehmet Âkif'i anlamak açısından hem de onun mücadeleci ruhunun topluma aktarılmasına çok önemli bir katkıda bulunacağına inanıyoruz."
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