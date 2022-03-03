Kievliler büyük direnişe hazırlanıyor

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde çok gergin bir bekleyiş var. İkmal kamyonlarının ağaçların arkasında gizlenmiş durumdaki görüntüleri dikkat çekiyor.

RUS ORDUSU KUŞATMAYI DARALTTI

Show Haber Editörü Cem Tekel'in haberine göre Barikat şehir Kiev Rus ordusunun saldırısına karşı koymak için hazırlanıyor. Rus tankları, zırhlı araçları şehre girmek için hazır bekliyor.

Bir yandan da molotof kokteylleri hazırlanıyor. Rus ordusu kuşatmayı daraltırken insanlar büyük direniş için şehrin merkezine gidiyor.

RUS AJAN VE SABOTÖRLER KISKIVRAK

Kiev sokaklarında elleri arkadan bağlanmış ve gözlerine bağlanmış halde tutulan insanlar dikkat çekiyor. Rus casus ve sabotörleri oldukları belirtilen kişiler Ukrayna güvenlik tarafından yakalanıp tutuluyor. Sabotörlerin çantasından çıkan sahte pasaportlar dikkat çekiyor.