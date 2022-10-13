Kiev ve Kerç Köprüsü'ndeki hasar uydudan görüntülendi!

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Köprüde meydana gelen hasar uydu görüntülerine yansıdı.

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