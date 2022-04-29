"Kiev hâlâ Rusya'nın hedefinde"

Son dakika: Rusya'dan Kiev'e bombalı iki ağır saldırı daha... - Haberler

Reuters / HABERTURK.COM

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece iki patlamanın meydana geldiği yerleşim bölgesini ziyaret etti.

Klitschko, Kiev'in Rus kuvvetleri için bir hedef olmaya devam ettiğini ve daha fazla saldırı riski olduğunu söyledi.

"TEKRAR SALDIRIYA UĞRAYABİLİRİZ"

Klitschko, "Kiev hala tehlikeli bir yer ve elbette Rusların hala hedefi. Hedefleri Ukrayna'nın başkenti ve burayı işgal etmek" dedi ve "Önümüzdeki birkaç dakikayı, saati veya günü garanti edemeyiz. Tekrar saldırıya uğrayabiliriz" diye ekledi.

Bir kadın, sokaktan enkaz temizlenirken iki binada meydana gelen hasarın boyutunu görünce ağladı.

İki patlama meydana geldiğinde yakındaki bir binada bulunan Valera Turin, kendisini ofisinin banyosuna kilitlediğini söyledi.

30 yaşındaki Turin,"Birincisi o taraftan vurdu, çok gürültülüydü, ofisimde bir yere çarptığını sandım. Yaklaşık on saniye sonra ikincisi buraya çarptı. Sonra bunun daha da yakın olduğunu anladım" dedi.

Rusya patlamaya ilişkin açıklama yapmadı.

28 Nisan gecesi Ukraynalı yetkililer, iki Rus füzesinin başkenti hedef aldığını söyledi. Patlama, Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği günün akşamında gerçekleşti. Guteress'in güvende olduğu ifade edilmişti.