Kiev'den Herson'a aylar sonra ilk tren seferi

"UKRAYNA İÇİN BİR SEVİNÇTİR"

Herson'a gidecek trende hostes olarak görev yapan Natalya Fedorets, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Herson tren seferlerinin askıya alındığını kaydetti.

Bir tren görevlisi olarak heyecanlı olduğunu dile getiren Fedorets, "Yaklaşık 8 ay sonra Herson'a ilk kez tren seferi yapılıyor. Herson'un özgürleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu, Ukrayna için bir sevinçtir." dedi.

Uzun yıllardır Kiev'de yaşayan ve Herson'da yalnız kalan annesinin yanına giden 38 yaşındaki Adam Maksim ise savaşın başladığı ilk günlerde babasının vefat ettiğini, annesinin bölgede kalmaya karar verdiğini söyledi. Maksim, annesi ile bir araya gelme fırsatı ortaya çıktığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ben Herson'un özgür kaldığı için sevinçten ağladım. Arkadaşlarımızla kutlama yaptık. Herson'a en son 22 Ocak'ta gitmiştim." diye konuştu.