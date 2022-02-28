Dünyanın gözü kulağı Doğu Avrupa'daki Rusya Ukrayna savaşına çevrilmiş durumda. Yurt genelinde de merakla araştırılan savaşa ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen Ukrayna başkenti Kiev düştü, Ruslar tarafından alındı mı sorularının cevaplarını bir araya getirdik...