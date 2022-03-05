Kiev'de endişeli bekleyiş sürüyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10. gününde, Kiev'de endişeli bekleyiş devam ediyor. Show Haber editörü Cem Tekel, Kiev'deki son durumu aktardı:

Kiev'in kuzeyinde herşeye rağmen Rus saldırılarına rağmen,a 4-5 kilometre kadar yukarısından bahsediyorum. Tahliye işlemleri büyük hızla sürdü. Ukrayna ordusu Rus tankları gelmesin diye bir köprüyü yıkmıştı. Onbinlerce sivil o bölgede mahsur kalmıştı. Hepsi bu sabahtan itibaren o bölgeden çıkarıldı. Köprüye tahta yollar kuruldu. Yaşlılar ve engelliler kucaklarda, sedyelerle o tahta yollardan geçirildi. Araç bulanlar araçlara, bulamayanlar Kiev'e doğru ilerlediler. Raylar bombalandığı için tren kullanamıyor şu anda. Siviller 7 kilometrelik orman yolundan Kiev'e ilerlediler.

RUS SALDIRISI BU GECE VEYA YARIN SABAH BEKLENİYOR

Şun andaki endişe Kiev'in kuzeyi boşaltıldı. Bir saldırı girişimi olursa ilk hedef alınacak yer orası. Ukraynalı askerler 'Burayı boşalttık, yarın sabahtan itibaren Ruslar harekete geçebilir, büyük bir Rus saldırısı bekliyoruz' dediler. Artık Kiev bu gece belki de olası bir Rus işgalini bekleyecek.

Çok kaotik bir ortam var. Hemen önümüzdeki binalardan kara dumanlar yükseliyordu. 1 kilometre ötede siviller önümüzdeki köprüden geçmeye, Kiev'e doğru ulaşmaya çalışıyordu. Söylenenler başka, alınanlar başka, söylenenlerin sahada uygulanması çok zor oluyor. Ukraynalı askerlerin omuzlarında hava savunma füzeleri vardı.

Köprünün önünde tanklara karşı botlar hazır bekliyordu. Bu gergin ortamda sivilleri tahliye etmeye çalıştılar. Aşağı yukarı hepsi geçmişti. Artık büyük saldırının bu geceden sonra, belki de yarın olabileceğini söylüyorlar.