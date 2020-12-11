Kiev'de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev anıldı

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Haydar Aliyev parkında düzenlediği törene Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova da katıldı.
Güldere, bundan bir ay önce Türk Dünyasının Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir büstünü Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde beraber hizmete alıp saygılarını sunduklarını, bugün ise Türk dünyasının bir başka büyük lideri Haydar Aliyev'i ölüm yıl dönümünde anmak için toplandıklarını ifade etti.
Bugünkü buluşmanın daha güçlüsünün dün Bakü'de yaşandığına dikkati çeken Güldere, "Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun kumandanlarıyla beraber tek yumruk olarak bizim el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi herkese gösterdiler, o tablo (Haydar Aliyev) onun da ruhunu şad etti. Buna gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Güldere, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm dünyada el ele verildiği sürece aşılmayacak bir zorluk olmadığına dikkati çekti.
Ahundova ise Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın mimarı ve kurucusu olduğunu ve kendilerine bugünkü Azerbaycan'ı miras bıraktığını belirtti.
Bakü'deki törenin Azerbaycan'ın dünyada en kudretli devletlerden birisi olduğunu gösterdiğini aktaran Ahundova, bunun Haydar Aliyev'in mirası olduğunu ifade etti.
Ahundova, dün en gurur verici tablonun Erdoğan'ın Bakü'de bulunarak sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye dostluğunun tüm dünyaya gösterilmesi olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!