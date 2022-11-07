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Ukrayna’nın başkentinde topyekün bir enerji kesintisine karşı senaryolar ele alınıyor. Kiev Belediye Başkanı, şehirdekilerin kenti terk etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Rusya ülkenin hayati önemdeki altyapı tesislerini hedef alırken, milyonlarca Ukraynalı’ya son haftalarda aralıklarla elektrik ve su verilemedi.

Yapılan değerlendirmelere göre ülkedeki enerji altyapısını oluşturan tesislerin yüzde 40’ı ya zarar gördü ya da saldırılarda yok edildi.

Enerji dağıtımındaki baskıyı azaltmak ve onarıma imkan vermek için planlı kesintiler uygulanıyor.

Ukrayna televizyonuna konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rusya’yı ‘soykırım ve terörizmle’ suçlayan Kliçko, şehrin karanlığa gömülmesi halinde su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağı uyarısını yaptı.

Vitali Kliçko, Rusya lideri Putin’i suçlayarak “Bizi öldürmek istiyor. Donmamızı ve topraklarımızı ele geçirebilmek için kaçmak zorunda kalmamızı istiyor” dedi.

Kliçko, kent yetkililerinin ışıkları açık tutmak ve su akışını sağlamak için ‘her şeyi’ yaptıklarını da söyledi.

51 yaşındaki belediye başkanı, olası kötü senaryonun yaşanması halinde, üç milyon şehir sakininin akrabalarına gitmek için hazırlıklı olması gerektiğini de kaydetti.

Cenevre Sözleşmesi sivil altyapıyı korumaya alıyor

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Şehir genelinde ısıtmalı bin toplanma noktası oluşturmak için çalışılıyor.

Kentin güvenliğinin başında olan Roman Tkachuk ise ‘şehri boşaltma’ konuşmalarının henüz yersiz olduğunu savundu.

BBC’ye konuşan 30 yaşındaki iki çocuk babası Dimitro, durumun kötüleşmesi halinde şehri terk etmeye hazırlıklı olduğunu söyledi.

Dimitro bu kararı ısıtmalı toplanma noktaları açıklamasını duyduktan verdiğini de anlattı.

Anastasia isimli bir diğer Kievli ise tüm elektriğin gitmesi halinde de şehirde kalmaya devam edeceğini söyledi.

36 yaşındaki kadın, “Askerlerimiz yerde yatıyor, biz de dairelerimizde ısıtma dahi olmadan kalmayı başarırız” diyor.

Kiev’de kış ayı sıcaklık ortalamaları sıfır derecenin altında kaydediliyor.

Cenevre Sözleşmesine göre, saldıran konumundaki devletlerin, sivillerin zarar göreceği hedefleri vurmaktan kaçınması gerekiyor.