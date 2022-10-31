Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın son füze saldırıları sonrası bazı bölgelerde elektrik ve su yok
Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev dahil birçok kentte büyük çaplı füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçkoi kentin bazı bölgelerinde elektrik ve suyun kesildiğini duyurdu.
Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev dahil birçok kentte büyük çaplı füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçkoi kentin bazı bölgelerinde elektrik ve suyun kesildiğini duyurdu.
Kiev'de sabah saatlerinde en az iki patlama sesi duyuldu.
Başkentte 350 bin daireye elektrik sağlayan bir enerji tesisinin de hasar gördüğü belirtildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov'da da yetkililer, kritik altyapı tesislerinin vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna'nın merkezindeki Vinnytsia bölgesi ile güneydoğudaki Dnipropetrovsk ve Zaporijya da füze saldırıları düzenlenen yerler arasında.
Zaporijya bölgesinde Dnipro Hidroelektrik Santrali'nin de saldırılarda vurulduğu belirtildi.
Patlamalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara daha fazla saldırı yapılabileceği uyarısıyla sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İhnat, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dev" saldırılar gerçekleştirmek için stratejik bombardıman uçaklarını kullandığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise "Kaybeden Ruslar barışçıl insanlara karşı savaşmaya devam ediyor" dedi.
Rusya henüz son saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Rusya, geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği Kırım'da bulunan Karadeniz Filosu'na İHA'yla düzenlenen saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, liman kenti Sevastopol'de Cumartesi günü bir Rus savaş gemisinin hasar gördüğünü açıkladı.
Bakanlık ayrıca İngiliz uzmanları, Kırım'da saldırıları gerçekleştiren Ukraynalı askerleri eğitmekle suçladı.
Ancak Moskova bu iddialarıyla ilgili herhangi bir kanıt göstermedi.
Ukrayna da konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın "yanlış iddialarda bulunduğunu" bildirdi.
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın son füze saldırıları sonrası bazı bölgelerde elektrik ve su yok/kiev-belediye-baskani-klicko-rusya-nin-son-fuze-saldirilari-sonrasi-bazi-bolgelerde-elektrik-ve-su-y-3534476
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