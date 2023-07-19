Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu bildirdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamaların olduğunu bildirdi.

Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'de patlamaların duyulduğunu belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti.

Hava savunma güçlerince tüm İHA'ların havada imha edildiğini aktaran Popko, saldırı sonucu yaralı vatandaşlar veya bir yıkım hakkında henüz bir bilgi almadıklarını ifade etti.

Popko, ayrıca Rus güçlerinin Odessa'ya da hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

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