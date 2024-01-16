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        Haberler Dünyadan Kieran Culkin, Emmy kazanınca eşi Jazz Charton'dan daha fazla çocuk istedi - Magazin haberleri

        Kieran Culkin, Emmy kazanınca eşinden daha fazla çocuk istedi

        'Succession'ın yıldızı Kieran Culkin, bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde 'Roman Roy' rolündeki performansıyla 'En İyi Aktör' ödülünü kazanan Kieran Culkin, törende ödülünü aldıktan sonra eşi Jazz Charton'a dönüp daha fazla çocuk istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:34
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          ABD'li oyuncu Kieran Culkin, 15 Ocak Pazartesi gecesi sahnede ödül alırken yaptığı kabul konuşmasıyla eşi Jazz Charton'ı ve 2024 Emmy Ödülleri'ndeki seyircileri adeta gülmekten kırdı geçirdi.

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          "DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

          'Succession'ın yıldızı Kieran Culkin, muzip ve ağzı bozuk 'Roman Roy' rolündeki performansıyla Drama Dalında 'En İyi Aktör' ödülünü kazandı, konuşmasını eşi Jazz Charton'a şunları söylemek için kullandı: Hayatını benimle paylaştığın ve bana iki harika çocuk verdiğin için teşekkür ederim... Daha fazlasını istiyorum. Kazanırsam 'Belki' demiştin. Seni çok seviyorum.

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          Kieran Culkin ile Jazz Charton'ın Kinsey Sioux ve Wilder Wolf adında iki çocuğu var.

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          Kieran Culkin, duygusal konuşmasında menajerine de teşekkür ederek şunları söyledi: Yaklaşık 29 yıldır birlikte çalıştığım menajerim Emily Gerson Saines'e teşekkür etmeliyim. Üzgünüm Emily, muhtemelen rakamı söylememi istemedin ama söyledim. Kimse benim hakkımda konuşmazken benim adımı gündemde tuttuğun için sana teşekkür etmeliyim, yani bana kalırsa bu ödül senin.

          Öte yandan Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen Emmy Ödülleri, 2023'te yazar ve oyuncuların grevleri nedeniyle 4 ay ertelenmişti.

          Fotoğraflar: AA, Avalon, AP

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