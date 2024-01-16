"DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

'Succession'ın yıldızı Kieran Culkin, muzip ve ağzı bozuk 'Roman Roy' rolündeki performansıyla Drama Dalında 'En İyi Aktör' ödülünü kazandı, konuşmasını eşi Jazz Charton'a şunları söylemek için kullandı: Hayatını benimle paylaştığın ve bana iki harika çocuk verdiğin için teşekkür ederim... Daha fazlasını istiyorum. Kazanırsam 'Belki' demiştin. Seni çok seviyorum.