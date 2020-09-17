Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden Alman ekonomisi değerlendirmesi

AA

IfW, bu yıl Almanya için küçülme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 5,5'e, 2021 büyüme beklentisini de yüzde 6,3'ten yüzde 4,8'e revize etti. 2022'de ise yüzde 2,4'lük büyüme öngörüldü.

IfW'den yapılan açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin yaz döneminde paylaşılan ve 2020, 2021 ve 2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde sonbahar döneminde güncelleme yapıldığı belirtildi.

Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte "V" tipi güçlü bir toparlanma kaydettiği aktarılan açıklamada, Alman ekonomisinin toparlanma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Açıklamada, Alman ekonomisinde Kovid-19'un sebep olacağı daralmanın bu yıl 2008-2009 finansal krizinden daha az olabileceği belirtildi.

Kovid-19 salgınının başarılı bir şekilde kontrol altına alınmasıyla ekonomide nisanda görülen en düşük seviyeden hızlı yükselişin başladığı ve kayıpların büyük bir bölümünün birkaç ay içinde telafi edildiği aktarılan açıklamada, "Ekonomide toparlanmanın devamı muhtemelen daha zor olacak ve hız kaybedecek." denildi.

Açıklamada, salgından dolayı Almanya'da iş gücü piyasasının tam toparlanmasının 2022'nin başına kadar uzayacağı kaydedildi.

Alman ekonomisinde, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez resesyon görülmüştü. Alman ekonomisi, 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.