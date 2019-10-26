Almanya Bundesliga 2'nin 11. haftasında Kiel ile Bochum karşı karşıya gelirken sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Mücadelenin 36. dakikasında Bochum atak geliştirirken M'Boussy tarafından çekilen şut auta doğru yöneldi. Çizginin dışında bulunan ve kalenin yanında ısınan yedek oyuncu Michael Eberwain ise üzerine doğru gelen topu saha içerisinde kontrol etti.

Mücadelenin VAR hakemi, karşılaşmanın orta hakemine uyarıda bulundu ve Timo Gerach bu pozisyonu incelemeye karar verdi. Gerach, inceledikten sonra Bochum lehine penaltı çalarken topa dokunan Eberwein'a da sarı kart gösterdi.

Kiel teknik direktörü Ole Werner maç sonunda yaptığı kısa açıklamada "Olan oldu, artık bu pozisyona gülebiliriz. Michi muhtemelen bütün sezon bunu duymak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

KURAL NE DİYOR?

2017'de devreye giren ve oyun kuralları kitabında yer alan kurala göre, rakip takımdan bir görevli, yedek oyuncu, oyundan çıkmış oyuncu ya da kırmızı kart görmüş oyuncu akan oyunda topa müdahale ederse, pozisyon frikik ya da penaltı olarak değerlendiriliyor.