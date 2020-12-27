Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer koronaya yenildi

Çanakkale'deki 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastenede hayatını keybetti.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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