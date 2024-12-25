Kıdem tazminatı tavanı 2025 ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? Yeni kıdem tazminatı tavanı ne zaman belli olacak?
Memur zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıdem tazminatı tavanı 2025 memur maaş zammı ile artış yaşayacak. Enflasyon farkına göre belirlenecek olan zamlı maaşların ardından Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. Şimdi milyonlarca çalışanın gündeminde 2025 kıdem tazminatı hesaplama işlemleri yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte hesaplama formülü...
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Kıdem tazminatı Ocak 2025 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak zamlı memur maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak. Memur zammı ekonomide birçok kalemi etkiliyor. Bu kalemlerden biri de kıdem tazminatı tavanı oluyor. Bu kapsamda ‘’Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL artacak?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Çalışanlar, zam öncesi kıdem tazminatı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. İşte hesaplama yöntemi...
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2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgarü ücret zammı sonrası en çok araştırılan konulardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Ancak kıdem tazminatı tavan ücreti, asgari ücrete göre değil memur zammına göre belirleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 tarihinde açıklayacak. Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşı zam oranı netlik kazanacak.
Buna göre, kıdem tazminatı tavanı da 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.
Yeni tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak.
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2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zammı oranında artış yaşıyor.
Kıdem tazminatı tavanı, şu an 41 bin 827 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar, ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenecek.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
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Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
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