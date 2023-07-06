1 Şurada Paylaş!







Emekli ve memur Temmuz zammının açıklanmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı belli oldu. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanına ilişkin son dakika gelişmeleri...

2 Şurada Paylaş!







EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

3 Şurada Paylaş!







EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 86! Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

5 Şurada Paylaş!







MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.076 TL seyyanen zam yapılacak.

6 Şurada Paylaş!







SEYYANEN ZAM KIDEM TAZMİNATI TAVANINI ARTIRACAK MI? İş Kanunu'na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8.076 TL'lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar. AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23.489.82 TL Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL'ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.