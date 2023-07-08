Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Çalışan işçilerin hizmet süresini kapsayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanıp memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın belli olmasının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar "Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz memur zammıyla yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 temmuz zammı ile kıdem tazminatı tavanı...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR

Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.

Bu tabloya göre;

SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.