K\u0131dem tazminat\u0131, ekonomik ya\u015famda en fazla g\u00fcndem olan konular aras\u0131nda yer almaya devam ediyor. Hem i\u015fveren hem de \u00e7al\u0131\u015fanlar k\u0131dem tazminat\u0131yla ilgili merak edilenleri ara\u015ft\u0131r\u0131yor. \u0130\u015fte merak edilenler... KIDEM TAZM\u0130ATI NED\u0130R?\u00a0 K\u0131dem tazminat\u0131, \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu gere\u011fince i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 durumunda i\u015fveren taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 y\u0131llar i\u00e7in \u00f6dedi\u011fi \u00fccrettir. \u0130\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 her bir y\u0131l i\u00e7in bir maa\u015f\u0131 kadar k\u0131dem tazminat\u0131 al\u0131r. \u00c7al\u0131\u015fan bu tazminat\u0131 alabilmek i\u00e7in en az bir y\u0131l ayn\u0131 kurumda \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olmal\u0131d\u0131r. Ayn\u0131 kuruma ba\u011fl\u0131 farkl\u0131 i\u015fyerleri i\u00e7in de bu \u015fart ge\u00e7erlidir. Ayr\u0131ca \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131 da k\u0131dem tazminat\u0131 alabilmenin \u015fartlar\u0131ndan biridir. \u0130\u015f\u00e7i kendi iste\u011fiyle yani istifas\u0131yla ancak belirli sebeplerden dolay\u0131 k\u0131dem tazminat\u0131na hak kazanabilir. \u00d6te yandan k\u0131dem tazminat\u0131 i\u015f\u00e7ileri ilgilendirir ve memurlar k\u0131dem tazminat\u0131 alamazlar. KIDEM TAZM\u0130NATI\u00a0ALMA \u015eARTLARI NELERD\u0130R? K\u0131dem tazminat\u0131na hak kazanman\u0131z i\u00e7in ayn\u0131 i\u015fverene ba\u011fl\u0131 olarak en az 1 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olman\u0131z gerekmektedir. E\u011fer kendi iste\u011finizle i\u015ften ayr\u0131l\u0131rsan\u0131z k\u0131dem tazminat\u0131 alamayacaks\u0131n\u0131z. Ancak, erkekler askerlik hizmeti i\u00e7in ve kad\u0131nlar da evlilik nedeniyle i\u015ften ayr\u0131lmak zorunda kal\u0131rsa, tazminata hak kazan\u0131yor. Ayr\u0131ca, emeklilik i\u00e7in gerekli s\u00fcreyi ve prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 doldurmu\u015fsan\u0131z kendi iste\u011finizle i\u015ften ayr\u0131l\u0131rsan\u0131z dahi k\u0131dem tazminat\u0131 alabileceksiniz. KIDEM TAZM\u0130NATI NASIL HESAPLANIR? \u0130\u015fe ba\u015flama tarihinden itibaren hizmet aktinin devam\u0131 s\u00fcresince her ge\u00e7en tam y\u0131l i\u00e7in i\u015fveren, i\u015f\u00e7iye 30 g\u00fcnl\u00fck giydirilmi\u015f br\u00fct \u00fccreti tutar\u0131nda tazminat \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fcd\u00fcr. Bir y\u0131ldan artan s\u00fcreler i\u00e7in de ayn\u0131 oran \u00fczerinden \u00f6deme yap\u0131l\u0131r. \u00d6denecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yap\u0131lmaktad\u0131r. \u00d6rne\u011fin, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u015fyerinde son ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z br\u00fct \u00fccret 3 bin 500 liraysa, ve i\u015fyerinde 5 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsan\u0131z ve i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131ysan\u0131z; k\u0131deminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. \u00dccretin i\u00e7inde yer alan; yol yard\u0131m\u0131, yemek, ikramiye, prim gibi t\u00fcm \u00f6demeler de tazminat hesab\u0131na kat\u0131l\u0131yor. G\u0130YD\u0130R\u0130LM\u0130\u015e BR\u00dcT \u00dcCRET NED\u0130R? \u0130\u015f\u00e7iye verilen ayl\u0131k br\u00fct maa\u015fa ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yard\u0131m\u0131 vb. gibi maddi olanaklar\u0131n eklenmesiyle elde edilen toplam br\u00fct ayl\u0131k gelirdir. 2019 YILINDA KIDEM TAZM\u0130NATI TAVANI NED\u0130R? Hesaplamaya esas \u00fccreti belirlerken kullan\u0131labilecek maksimum bir tutar vard\u0131r. Bu de\u011fer her sene devlet taraf\u0131ndan belirlenir. 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk 6 ay\u0131 i\u00e7in k\u0131dem tazminat\u0131 tavan\u0131 6.017,60 TL dir.\u00a0 \u00a0