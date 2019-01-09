09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Maliye Bakanlığı tarafından kıdem tazminatı tavan miktarlar açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar kıdem tazminatlarını sorgulamak için araştırmaya başladı. Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplama Ocak ve Temmuz tavan yükseltiliyor. Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2019?
Kıdem tazminatınızı hesaplamak için, çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
Kıdem tazminatından vergi olarak sadece “damga vergisi” kesilir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması aylık brüt tutar üzerinden hesaplanır ve aylık brüt tutarının tavan sınırı vardır. 2018 yılı için kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL'dir. Yani kıdem tazminatı hesaplamasında 2018 yılı için en fazla 5.001,76 TL üzerinden hesaplama yapılabilir.
KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?
Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
KIDEM TAZMİNATI NASIL UYGULANIYOR?
Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek.
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