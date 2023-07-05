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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır?

Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır?

En az bir yıl çalışma şartıyla hak kazanılan işçinin kıdem tazminatı ücreti her sene yeniden belirleniyor. Memur zammına göre şekillenen kıdem tazminatı tavanı için gözler 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur naaşlarına temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Memur zammının açıklanmasının ardından en yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen yeni kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı hakkında merak edilenler...

Giriş: 05.07.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kıdem tazminatı tavanı, Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olurken memur ve emeklinin alacağı zam oranı da netleşti. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşlarına yüzde 17,55 zam, emekli maaşlarına ise yüzde 19,77 oranında zam geldi. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile yeni maaşların kıdem tazminatı tavanı da değişiyor. İşte 2023 Temmuz kıdem tazminatı tavanı hakkında merak edilenler...

  • KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

    Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

  • KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

    Memur zammının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanının da belli olacak.

     

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110’A ÇIKABİLİR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartacaklarını, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını söyledi.

    Bekâr bir çalışan için en düşük memur maaşı 10.500 TL düzeyinde bulunuyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir çalışan için en düşük memur maaşı ise 11.848 TL.

    En düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartmak için bekâr çalışan maaşı dikkate alınırsa 4.500 TL, aile yardımı alan çalışan dikkate alınırsa 3.150 TL seyyanen zam yapılması gerekecek. Seyyanen zamla 15.000 liraya çıkartılan maaşı 22.000 liraya tamamlamak için ise yüzde 47 oranında zam yapılması gerekiyor. Bu durumda, memurlar için bu artışın 17.55 puanlık kısmı enflasyon farkı + toplu sözleşme zammından, 29.45 puanı ise refah zammından oluşacak.

     

    Maaş zammında bekâr memur dikkate alınırsa en düşük memur maaşı 11.500 TL artacak ve artış oranı yüzde 110’u bulacak. Aile yardımı alan memur dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 10.150 TL artacak ve artış oranı yüzde 86 olarak gerçekleşecek.

  • DİĞER MEMUR MAAŞLARI NASIL ARTACAK?

    En düşük memur maaşında yapılacak seyyanen zam ve yüzdelik zammın diğer tüm memurlar için de aynen uygulanması bekleniyor.

    Örneğin, seyyanen zam 4500 TL olursa bekâr ve 8/1’deki öğretmen maaşı 12.700 TL, hemşire maaşı 13.300, mühendis maaşı 14.800 TL artacak. Maaşlardaki toplam artış oranı ise sırasıyla yüzde 97, yüzde 92 ve yüzde 85 olarak gerçekleşecek. Genel müdür maaşı ise 27.400 TL artacak ve toplam artış oranı yüzde 60 olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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