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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kıdem tazminatı altı sınırı değişti! Asgari ücret zammı sonrası 2024 kıdem tazminatı üst sınırı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Kıdem tazminatı altı sınırı değişti! 2024 kıdem tazminatı üst sınırı ne kadar olacak?

        Kıdem tazminatı altı sınırı 2024 asgari ücret zammının belli olmasının ardından değişti. Peki, asgari ücrette kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı üst sınırı ne zaman belli olacak? İşte merak edilen detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:45
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        • 1

          Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. Asgari ücret zammının bugün açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, kıdem tazminatı alt sınırı

        • 2

          KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE TABANI NE KADAR OLDU?

          2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılan zam ile kıdem tazminatı tabanı en düşük 20 bin 2 liraya yükseldi.

        • 3

          Asgari ücretli çalışan için kıdem tazminatı tabanı 23 bin 489 lira olurken kıdem asgari ücret üzeri maaşlarda kıdem tazminatı üst sınırı Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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