Kıdem tazminatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar haberimizde...

KIDEM TAZMİNATI 2020 NE KADAR?

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira arttı. 2020 Kıdem tazminatı taban fiyatı 2.943 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR? 2020

Kıdem tazminatında tavan fiyatı da merak ediliyor. 2019 yılında kıdem tazminatı tavanı 6379,89 lira iken memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı eklenerek yeni tavan belirlenecek. Sadece bu zam ile beraber 6635 lira olacak. Yıl sonu enflasyonu beklenen yüzde 11-12 bulursa bu artış ile 6698,86 olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.