Kick boks sporcusunu öldüren çocuğa "yaş" indirimi

Kayseri'de, kick boks sporcusunu öldüren Yunus Emre A.'nın (16) cezası belli oldu.
Olay, 3 Ocak'ta saat 15.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı (18) ile Yunus Emre A. arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLANDI, HASTANEDE ÖLDÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Kulacı, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yunus Emre A. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
"BANA YUMRUK ATTI, BEN DE BIÇAKLA VURDUM"
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Yunus Emre A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., "Arkadaşıma 'Hoo' diye bağırdım. Muhammed Mustafa da geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum" dedi.
KARAR DURUŞMASINDA İFADELERİNİ TEKRAR ETTİ
Davanın 3'üncü duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda yapıldı. Dava nedeniyle mahkemenin bulunduğu koridorda polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Bir tanığın dinlendiği davada, Yunus Emre A.'nın, önceki ifadelerini tekrar ettiği öğrenildi.
MÜEBBETE "YAŞ" İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Yunus Emre A.'yı, "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle "yaş" indirimi yaparak, cezayı 12 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Duruşma sonrası, Mustafa Muhammed Kulacı'nın yakınları karara tepki gösterdi.
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