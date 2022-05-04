Kıbrıs’ta Ebru Yaşar fırtınası

Konserine “Bayramın ilk günü Kıbrıs’dayız Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yarın da başka bir sahneye gidiyorum” sözleri ile başlayan Ebru Yaşar, yazın gelmesiyle hayranlarının yeni şarkı beklediğini söyledi.
Yaşar, "Yeni çıkardık bir durun arkadaşlar. Daha üç buçuk ay falan oldu. En son düet parçamız çıktı. Düeti yaptık ayağım kırıldı evdeydim. Tadını çıkaramadım, herhalde yapmayacağım. Ama eski albümden yeni bir klip gelecek” dedi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Geçtiğimiz günlerde ayağında ikinci kez küçük bir operasyon geçiren Yaşar, sağlık durumu hakkında, “İnşallah geçti gitti her şey yolunda. Topuklu giymek artık korkutmuyor. Yeni yeni başladım,küçük topuklu ile çıktım. Düz ayakkabıları ile de çıkıyorum. Çok da rahat ettim” dedi.
Yüzü olduğu ve çok beğenilen Royal Halı reklam filmi ile ilgili olarak, "Firma ile çok güzel bir işbirliği oldu. Onlarda memnun kaldılar. Tabi bizler oynadık. Ama onların karşılığını almaları ve memnun kalmaları önemli. Onunla alakalı da çok güzel geri dönüşler almışlar. Çok mutluyum evet devamı gelecek" müjdesini hayranlarına verdi.
"HERKESİN KENDİ TERCİHİ"
Son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleri ile ilgili yaşanan polemikler ilgili soruya, "Şarkı yapmasak mı acaba? Şarkılar yapmasak mı acaba bilmiyorum diyerek espri yapan Yaşar, "Sahne herkesin aslında nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer. Ben böyle mutluyum böyle sahnedeyim. Onlar öyle mutlu öyle sahnedeler. Bazen bir şeyler söylüyoruz çarpıtılıyor, cımbızla çekiliyor." dedi.
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