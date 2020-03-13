Koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da yaşayan Kıbrıslı bir tıp öğrencisi, çektiği videoyla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Genç öğrenci İtalya’da virüsün nasıl hızla yayılarak salgına dönüştüğünü ve insanların bu duruma nasıl yaklaştığını kendi yorumlarıyla anlattı. Şu ana kadar 1 koronavirüs vakası görülen memleketi Kıbrıs’ın aynı durumu yaşamaması için bilgi vermek istediğini ifade etti.