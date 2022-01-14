TRT 1'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusu gündem oldu. Dizinin sevenleri, bu akşam TRT 1 yayın akışında yeni bölümün olup olmadığını "Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularının cevaplarıyla aramaya başladı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...