Kıbrıs Vakıflar İdaresi, "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa"nın KKTC'deki kabrini yeniledi

AA

EVKAF'tan yapılan yazılı açıklamada, Girne bölgesine bağlı Göçeri köyünde bulunan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabrinin temizlenerek yenilendiği ve etrafında düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Barış Manço'nun şarkısıyla üne kavuştuğu belirtilen "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa"nın Kıbrıs'ta yaşadığı ve çok yardımsever biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabrinin Göçeri köyünde olduğu gündeme gelmişti. Ancak kabrin durumu görenleri üzünce, bu kadar hayırsever bir kişinin mezarının bu durumda olmasını kabullenemeyen EVKAF yetkilileri, hemen duruma el attı ve kabir kısa sürede tamir edildi. Kabrin ayrıca çevre düzenlemesi de yapıldı. Şu anda Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kabri, temiz bir şekilde, gelip de bir Fatiha okumak isteyenler için adına yakışır bir hal aldı." ifadesi yer aldı.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'dan bahsedilen açıklamada, Mehmet Ağa'nın yaşadığı dönemde fakir fukaranın bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemediği ve tüm hesapları ona yazdırdığı kaydedildi.

Kendi gibi gönlü de zengin Mehmet Ağa'nın, malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından yokluk içinde olmasa bile parasız pulsuz öldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Manço, Kıbrıs'a konser vermeye geldiğinde Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türklerden duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979'da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982'de tekrar Ada'ya gelir ve gazetecilerle birlikte Sarı Çizmeli'nin akrabalarıyla buluşur, mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa'nın Göçeri köyündeki mezar taşında, 'Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800'lü yıllar ruhuna Fatiha.' yazıyor."

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın 1810'lu yıllarda doğduğu ve 1920'lerde öldüğü belirtiliyor.