Kıbrıs Türklerinden Londra'da bayrak protestosu

Başkent Londra'daki Waltham Forest Belediye binası önünde toplanan çok sayıda Kıbrıs Türkü, ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla "Adalet istiyoruz", "Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin", "Biz varız. Kıbrıs Türküyüz", "Irkçılığa hayır" sloganları attı. Gösteriye katılan Kıbrıs Türkleri, Belediye Başkanı Williams'ın da istifasını talep etti.
Protestoya katılanlardan eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, AA'ya yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerine karşı yapılan haksızlık ve eşitsizliği protesto etmek amacıyla toplandıklarını dile getirdi.
İngiltere'nin KKTC'yi resmi olarak tanımadığı gerekçesiyle bayraklarının indirildiğini söyleyerek, "Bizim vatanımız tanınmamış olabilir ama bizler Kıbrıs Türkleriyiz. Kendimizi bu şekilde tanımlarız ve bu bayrak bizim kimliğimizdir. Hiç kimse bize kimliğimizi saklamamızı söyleyemez." dedi.
Bölgede birçok etnik grubun yaşadığını ve bu grupların bayraklarının özel günlerde asıldığına işaret eden Kemal, Kıbrıs Türklerinin de bayrağını dalgalandırmak için talepte bulunduğunu ve bu talebin kabul edildiğini fakat daha sonra bayrağın indirildiğini anlattı.
Kemal, KKTC bayrağı indirildikten sonra hiçbir şekilde kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, buna karşılık, bayrağın indirilmesi talebinde bulunan kişilerden özür dilendiğini aktardı.
Leyla Kemal, "Bu çok büyük bir saygısızlıktır. Bayrağımızı sürükleyerek sepetin içerisine ambara attılar." diye konuştu.
"BAYRAĞIMIZ BİZİM KİMLİĞİMİZDİR"
Kemal, diğer azınlıklara bayrak asma hakkı veriliyorsa, Kıbrıs Türklerine de verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim bayrağımız bizim kimliğimizdir. Bizler varız. Bunu bir şekilde kabul etmeleri gerekiyor. Onlardan özür dilemelerini istiyoruz. Bayrağımızın tekrardan yukarıya çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayrağın indirilmesi talimatını veren Belediye Başkanı Grace Williams'ın istifasını istediklerini söyleyen Kemal, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
Kemal, bugün belediye konsey üyelerinin bir toplantı gerçekleştireceğini ve bu toplantıda üyelerin Kıbrıs Türklerinin şikayet ve taleplerini dile getireceklerini aktardı.
Olumlu bir cevap beklediklerini söyleyen Kemal, "Eğer olumlu cevap alamazsak, bunun arkası gelecek. Gerekirse her sene buraya gelip protesto edeceğiz." dedi.
Kıbrıs Türkleri, 15 Kasım'da KKTC kuruluşunun 38. yıl dönümü münasebetiyle Waltham Forest Belediye binası önünde yapılan törenle bayraklarını göndere çekmişti. Törenin ardından daha sonra görevliler gelerek bayrağı indirmişti.
Williams, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bayrağı indirtmesine İngiltere'nin KKTC'yi tanımamasını gerekçe göstererek, "Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yol açtığı durumdan" dolayı Rumlardan özür dilemişti.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
"https://www.change.org/p/resignation-of-grace-williams-leader-of-waltham-forest-council-for-racism" adresinde başlatılan imza kampanyasında Williams'ın Türk karşıtı küçük bir ırkçı grubun şikayetlerine boyun eğdiği belirtildi.
İngiltere'nin Tibet'i de tanımadığı ancak Williams'ın Tibet bayrağına izin verdiğine dikkati çekilen kampanya metninde, Belediye Başkanı'nın Kıbrıslı Rumları öncelediği ve özür açıklamasındaki ifadelerin "ırkçı ve İslamofobik" olduğu savunuldu.
Artık görevde kalamayacağı kaydedilen Williams'ın istifası istenen metinde, "Ayrıca Waltham Forest Belediyesinin, beldede yaşayan Kıbrıs Türkü asıllı binlerce sakinden özür dilemesini talep ediyoruz. Irkçılığın ve ayrımcılığın hiçbir medeni toplumda yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.
Kampanyada şimdiye kadar 2 bin 800'den fazla imza toplanırken, "http://north-cyprus-exists.com/walthamforestcouncil.html" adresinden de Kıbrıslı Türklerden belediyeye ulaşarak şikayette bulunulması istendi.
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