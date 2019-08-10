KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile dün 3 saati aşan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde görüşmeyle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Samimi ve yapıcı ruh haliyle gittiği görüşmede Anastasiadis'i de bu ruh haliyle dinlediğini kaydeden Akıncı, özlü içerikli konular yanında, hidrokarbon konusu ve güven artırıcı öneriler başlıklarını ele aldıklarını ifade etti. Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ay sonu veya Eylül başı adaya gelmesini beklediklerini, referans kavramlarının oluşturulması için yapacağı çalışmalarda kendisiyle temas edeceklerini kaydetti.

EYLÜL AYINDA NEW YORK'TA BM İLE GÖRÜŞÜLECEK

Ucu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağını vurgulayan Akıncı, bunun BM kararlarındaki ifadelere de benzer ifadeler olduğuna dikkat çekti. Eylül sonu BM Genel Sekreteri'yle New York'ta görüşeceklerini, ancak Lute'un yapacağı çalışmalara da bağlı olarak New York'ta üçlü bir görüşmenin olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hem kendisinin hem de Anastasiadis'in buna açık olduklarını teyit ettiklerini bildirdi. Beşli bir görüşmenin de kendi önerileri arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Genel Sekreter'le yapacağımız 3'lü görüşmede 5'linin de yolunun çizilebileceğini düşünüyorum" dedi. Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yapacakları görüşmede, konuların netleşeceğini söyledi. Akıncı, netleşmesini bekledikleri konuların "Geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran Guterres çerçevesi" olduğunu kaydederek, "Bu üçünün toplamından referans kavramlarının ortaya çıkması gerekiyor" dedi.

AKINCI'DAN 'İŞBİRLİĞİ YAPMAZSANIZ KENDİMİZ ARARIZ' VURGUSU

Görüşmede hidrokarbon konusunun da ele alındığını kaydeden Akıncı, "Hidrokarbon olayına gelince, biz çok doğru olduğuna inandığımız bir öneri yaptık. Bu öneri, bir komite kurulması ve bu işin planlama safhasından su yüzüne çıkarılması safhasına kadar paylaşılma noktasındaki oranların tespitinden satışına kadar bu işi birlikte yapma önerimiz vardı" dedi. Rum tarafının tekliflere karşı olumsuz olduğunu söyleyen Akıncı, "Maalesef, Rum tarafı olumsuz bir tavır içerisinde. Bugün bu tutumlarının tekrarını gördük. Ya bir şeyi birlikte yaparsanız ya da yapamadığınız noktada ayrı ayrı yaparsınız, yani şu anda olduğu gibi. Birlikte yapılma imkânı olsa herkes için çok iyi olur, gerginliklerini azaltır. Bizi birlikte çok daha iyi bir noktaya taşır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFI KENDİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK ZORUNDADIR"

Birlikte çalışmanın olmadığı ortamda tek taraflı faaliyetin söz konusu olamayacağının altını çizen Akıncı, "Ancak bunun olmadığı noktada bir taraf kendi araştırmalarını yaparken, diğer taraf elleri kolları bağlı bunu seyir edemez. Dolayısı ile durum bu olduğu sürece, Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte kendi araştırmalarını ve çalışmalarını yapmak zorunda olacaktır. Aramalara ara verme, bir arada hareket etme yok. Geriye kalan ayrı ayrı bu alanda girişimleri sürdürmesi kalıyor. Başka seçenek kalmıyor ortada" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin kendilerine doğalgaz konusunda bir öneri yaptığını belirtti. Akıncı, "Bize karşı bir öneri yapıldı. Ancak bu önerilerin içerikli öneri olmasını arzu ederiz 'Kozmotik' sadece bilgi alışverişi yapılacağı bir komitelerin sorun çözeceği kanaatinde değiliz. Anastasiadis bu konudaki önerileri de yazılı ileteceğini belirtti. Sundukları öneri bize bir çıkış yolu önermemektedir" dedi.

TÜRK TARAFINDAN 5 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

Bugünkü görüşmede 5 maddelik güven artırıcı öneriler sunduklarını bildiren Akıncı, bunların, ticari araçların güneye geçişleri, araç sigortalarının ada genelinde geçerli olabilecek poliçeler üzerinde çalışılabilmesi, ortak spor komitesi kurulması, Avrupa Birliği Ad-Hoc komitesinin yeniden canlandırılması olduğunu söyledi. Akıncı ayrıca Larnaka Havalimanı'na gelip kuzeye geçecek yolculara çıkarılan zorlukların durdurulması için de konuşulduğunu söyledi.

İKİ TARAFTA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIN SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Rum üreticilerin kuzeye sattıkları ürünlerde çifte vergi şikayetlerine çözüm olacak rahatlatıcı tedbirler alabileceklerini ama onların da Larnaka'da oluşturulan sorunu bertaraf etmelerini istediklerini açıklayan Akıncı, ayrıca güneyde veya üslerde çalışan ancak orada yaşamadıkları için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Kıbrıslı Türklerle ilgili önerileri de olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'in de bu konuyu 'çok garip' bulduğu söyleyerek çözüm beklediklerini vurguladı. Akıncı, "Görüşmemiz bu çerçevede gerçekleşti. Ayrılık noktaları elbette var ama bir diyalog içerisinde sıkıntıların aşabilmenin yolunu bulmak için çaba harcıyoruz. Bize düşen sorunları aşmak için diyaloğu sürdürmek" dedi.