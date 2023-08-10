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        Haberler Gündem Kıbrıs Rum kesiminde deprem! 10 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kıbrıs Rum kesiminde deprem! 10 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 9 Ağustos'ta Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler 10 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. 10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesiminde deprem meydana geldi. İşte 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 08:06
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 9 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe depremler meydana gelirken 10 Ağustos Perşembe günü ise Kıbrıs Rum kesiminde deprem oldu. İşte 10 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        • 2

          10 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesiminde deprem meydana geldi.

        • 3

          KIBRIS RUM KESİMİNDE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 10 Ağustos Perşembe günü saat 05:41'de Kıbrıs Rum kesiminde deprem oldu.

        • 4

          10 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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