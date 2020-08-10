Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da "Oruç Reis" telaşı

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesi Yunanistan ve Rum kesimini harekete geçirdi.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Oruç Reis'in görev sahasına ulaştığını öğrenmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.
Rum kesimi Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Rum basınında da Oruç Reis'in çalışmalarını sürdürmek için görev sahasına ulaşması büyük yankı uyandırdı.
Haberlerde, Oruç Reis'in gelecek iki hafta Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdüreceği yer alırken, bu adımın Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi yeniden artırabileceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yunanistan sözünü tutmadığı için Türkiye bölgedeki enerji çalışmalarını sürdürecek." yönündeki açıklaması da Rum basınında yer aldı.
- Yunanistan'dan ilk tepkiler
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel'i telefonla arayan Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de öğleden sonra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin telefonda görüşeceği açıklandı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Michel'e Mısır ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Diğer yandan Yunan basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, "Yunan Silahlı Kuvvetleri alarmda" ifadesi kullanılarak, Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin, "Yunan Donanması tarafından izlendiği ve askerlerin izinlerinin iptal edildiği" kaydedildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.
Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.
,Muhammet İkbal Arslan
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