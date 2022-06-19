Kıbrıs Gazisi trafik kurbanı

Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan hayatını kaybetti.

Alucra ilçesi Taflantepe Yaylası'ndan ilçe merkezine seyir halinde bulunan Osman Ardahan idaresindeki 34 ER 5121 plakalı otomobil Çakrak köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ardahan olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Osman Ardan, İzzet Tulum ve Ahmet Ardahan yaralandı. Yaralılar Alucra Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ardana'nın, Çakrak köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.