Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Balta'nın (69) cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Balta'nın (69) Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için, Tuzluca ilçesine bağlı Gedikli köyü mezarlığına getirildi. Balta'nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Balta'nın ailesi ve yakınları ile Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.