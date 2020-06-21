Kıbrıs gazisi Mehmet Hayri İlkin Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

İlkin için evinin önünde alınan helalliğin ardından Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesindeki Hilal Camisinde cenaze namazı kılındı.

Çakmak Mezarlığında toprağa verilen İlkin'in cenaze törenine yakınları, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hamdi Helvacılar, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.