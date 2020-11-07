Kıbrıs gazisi Mahmut Akar son yolculuğuna uğurlandı

Akar için Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde askeri tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cami avlusuna getirilen Akar'ın cenazesi, öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Akar ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ile vatandaşlar katıldı.