Kıbrıs Gazisi koronaya yenildi

İHA

Adıyaman’da Kıbrıs Gazisi Ömer Özdemir, koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir dönem Adıyaman'ın Gerger ilçe Belediye Başkanlığını yapan Kıbrıs Gazisi Ömer Özdemir (67),koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada 15 gündür tedavi gören Kıbrıs gazisi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer Özdemir'in, Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir'in babası olduğu öğrenildi.

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