Kıbrıs gazisi Haydar Yıldız Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve cenazesi Tunceli'ye getirilen Yıldız için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

Burada Alevi dedesinin dua okuyarak helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı.

Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.