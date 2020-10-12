Kıbrıs gazileri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi

Aylar ile Kıbrıs gazileri Edip Deniz ve Ömer Üner, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, bir televizyon programındaki "Kıbrıs'ta çözüm için Rumlardan alınan toprakların bir kısmının iade edilmesi"ne yönelik sözlerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Hiç kimsenin kanla alınan toprağı, televizyon röportajlarında kimseye teslim edemeyeceğini, buna hakkı olmadığını dile getiren Aylar, "Biz orada gazi olduk, gerekirse şehit olmaya da hazırdık. Kanımızı döktüğümüz toprakları Rumlara kesinlikle teslim etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." diye konuştu.
Aylar, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepkisini "Kaç damla kan döktünüz de kimin toprağını kime veriyorsunuz? Bedel ödediğiniz toprakları mı veriyorsunuz? Sakın bir daha bu cürete girişme. Sakın bizim topraklarımızı, televizyon röportajlarında Rumlara peşkeş çekmeye kalkışma." sözleriyle dile getirdi.
Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olduğunu hatırlatan Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti oraya barışı getirmeye gitmiştir, barış getirmiştir ve barışın devamı için de her daim orada olmaya devam edecektir. Sayın Akıncı'ya diyoruz ki kan dökmediğin, bedel ödemediğin toprakları kimseye vermeye kalkışma. O gün orada bedel ödeyen, kan döken gazilerimiz ve şehitlerimiz seni bir gün orada hayallerinde boğacaktır."
- "Kan akıtmadı ki kanın kıymetini bilsin"
Kıbrıs gazilerinden 67 yaşındaki Edip Deniz de Ada'da 105 gün kaldığını belirterek, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, kanının son damlasına kadar Kıbrıs için çaba gösterdiğine dikkati çekti. Deniz, "Biz 252 şehit verdik. Bu şehitlerin kanını kimden alıp kime veriyor? Akıncı'ya tazminat davası açacağız. Bugün gaziysem bile, bizi bugün götürün Kıbrıs'a, yine savaşırız." dedi.
Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Ömer Üner ise 8 ay görev yaptığı Kıbrıs'ta çok kez aç ve susuz kaldıklarını, keçiboynuzuyla karınlarını doyurduklarını aktararak, şunları söyledi:
"Bu haldeyken Kıbrıs'ı elimizden geldiği kadar alma çabasındaydık. Ama şimdi Mustafa Akıncı Bey babasının tarlası gibi, tapulu malı gibi hibe etmeye çalışıyor. Kendisi kan akıtmadı ki kanın kıymetini bilsin. Nice arkadaşlarımız paramparça oldu tankın içinde. Bunu görseydi, belki vicdana gelirdi Akıncı."
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