Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladılar

"Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" adlı etkinliği için Anamur İskelesinde tören düzenlenen törene Tüzmen, ilçe protokolü, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü yüzücüleri Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada ilçe protokolü, Tüzmen ve yüzücülere Türk bayrağını teslim etti.
Tüzmen, gazetecilere, bu maratonun oldukça zor olduğunu söyledi.
Ekip olarak zorlu maratona hazır olduklarını dile getiren Tüzmen, "Amacımız 46 yıl önce adaya barış götüren Türkiye'nin, yine adanın ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığını artıracak şekilde çalışma ortaya koymak. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Herkes elinden geleni gösterdi. Bu zorlu mücadeleyi sizlerin destekleriyle tamamlayacağız." diye konuştu.
Tüzmen, dünyada örneği az olan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, dev maraton olarak adlandırılan etkinlikte ekiptekilerin birer saat yüzeceğini kaydetti.
Hava şartlarına göre durumun değişebileceğini vurgulayan Tüzmen, şunları kaydetti:
"Hava şartlarına göre değişir ama galiba 8 saate yakın yüzeceğiz. Akıntılar nedeniyle yönler değişebilir ve 90 kilometrelik mesafe 110 kilometreye çıkabilir. Burada hiçbir platform göremiyorsunuz. Denizde petrol ve doğalgaz platformu yok ama emin olunki ileride bizler 1,5 milyar varil petrol rezervlerini ve 3 trilyon metreküp doğal gaz rezervlerinin üzerinde yüzeceğiz. Bu korkunç bir zenginlik. Bu zenginlik Türkiye'ye 570 yıl yetebilecek zenginlik. Zaten Akdeniz bizim gölümüz aslında. Biz gölümüzde karşı tarafta bizi bekleyen KKTC'ye gideceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi yad edeceğiz."
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise etkinliğin Anamur'un tanıtımı konusunda önemli olduğunu vurgulayarak, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktardı.
Konuşmaların ardından Tüzmen, denize atlayarak yüzmeye başladı.
- Etkinlikten detaylar
Katılımcılar, 19 Temmuz'da Anamur ilçesinde aldıkları Türk bayrağını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkartma Plajındaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözlemci olarak takip edeceği 90 kilometrelik parkurda sporcuların sağlık durumları teknedeki sağlık ekibince izlenecek.
Herhangi bir olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik ekipleri de katılımcılara eşlik edecek.
Etkinlikle, KKTC'nin uluslararası spor oyunlarında maruz kaldığı ambargolara da dikkat çekilecek.
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