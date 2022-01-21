'Koronavirüs' ertelemesi!

Ünlü şarkıcı Kibariye, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Kibariye, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı, 22 Ocak Cumartesi günü (yarın) gerçekleşmesi beklenen konserini de ileri bir tarihe erteleyeceğini açıkladı.

Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kibariye, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Değerli takipçilerim; Covid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı, 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz "Keyf-i Kadeh", İzmir-Urla konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın...

Takipçilerinden Kibariye'ye çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

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